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В Скопинском районе избрали главу муниципалитета

В четверг, 10 октября, на очередном заседании Скопинской районной Думы депутатами единогласно был избран глава муниципалитета – Вячеслав Затяжных. Его кандидатуру рекомендовала фракция местного отделения политической партии « Единая Россия». С избранием Вячеслава Георгиевича поздравил глава администрации Скопинского района Александр Боков.

– Вы делаете большую и важную работу, результаты которой имеют огромное значение для укрепления и развития Скопинского района. От всей души поздравляю и желаю вам в этой работе больших успехов, – сказал в заключение Александр Иванович.

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