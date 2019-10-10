В Скопинском районе избрали главу муниципалитета

В четверг, 10 октября, на очередном заседании Скопинской районной Думы депутатами единогласно был избран глава муниципалитета – Вячеслав Затяжных. Его кандидатуру рекомендовала фракция местного отделения политической партии « Единая Россия». С избранием Вячеслава Георгиевича поздравил глава администрации Скопинского района Александр Боков.

– Вы делаете большую и важную работу, результаты которой имеют огромное значение для укрепления и развития Скопинского района. От всей души поздравляю и желаю вам в этой работе больших успехов, – сказал в заключение Александр Иванович.