В санатории «Колос» отметили День рождения Сергея Есенина

С 4 по 6 и с 11 по 13 октября для детей, проходящих курс оздоровления в рязанском санатории «Колос», состоялись мероприятия военно-патриотической направленности и конкурс «Есенинская Русь». Приуроченные ко Дню рождения поэта, в рамках социального проекта «Я — патриот», авторами и организаторами которого являются Рязанская региональная общественная организация «Инклюзивный военно-патриотический клуб «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области.

Участие в мероприятии, формирующем у подрастающего поколения гражданственность, патриотизм и активную жизненную позицию, приняли воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное Братство».

Первый день младшие отряды под руководством помощника председателя Совета РРОО « ИВПК «Десантное Братство», студента Рязанского автотранспортного техникума им. Живаго Даниила Сидорова, были проведены соревнования по метания дротиков «ДАРТС» где были выявлены лучшие результаты в командном и личном зачете. Но, а для старших отрядов центра, воспитанники клуба провели контрольные занятия по разборке-сборке АК-74 , а также опрос по знаниям тактико-технических характеристиками автомата Калашникова. После чего заместитель старшины Инклюзивного ВПК вице младший сержант Герасимов Данила провел ознакомительное занятие для всех отрядов и рассказал, что такое общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Назначение, устройство, порядок надевания, снятия, укладки и переноски защитного комплекта. Завершился день выставкой оружия и снаряжением, в ходе которой воспитанники ознакомили ребят с тактико-техническими характеристиками каждого вида оружия и специальных средств защиты.

Второй день, для младших отрядов, был посвящен к подготовке конкурсу «Строя и песни», где ребята учились исполнять песню в строю . Перед обедом воспитанники Инклюзивного ВПК Дмитрий Шульгин, Владислав Белов и Владислав Исаичкин и Дмитрий Коняев представили свои отряды на конкурсе «Строя и песни» на котором также был выбран лучший командир.



В завершение учебного дня, был дан старт большой военизированной эстафеты. Дети центра «Колос», показали на практике как усвоили разборку и сборку АК-74 м и с отличием справились с водными вопросами по оказанию помощи в экстремальных ситуациях с наложением повязок и шин пострадавшим, переполнением под колючей проволокой, метанием дротиков и гранат в цель, надевание ОЗК, а так же знанием военной истории. Все команды показали сплоченность и взаимовыручку.

Третий день проекта начался с конкурса «Есенинская Русь», на котором дети представили рисунки с отрывками произведения поэта. Далее были подведены итогов учебных дней и награждения в командном и личном зачете. В заключении воспитанники клуба показали детям патриотические клипы «Афганистан», «Флаг моего государства», «Наследники Победы!»



Участники, показавшие лучшие результаты, были награждены грамотами РРОО «ИВПК «Десантное Братство» и призами предоставленные РОО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Стрельба из пневматической винтовки – отряд № 7 «Дартс» отряда № 4 Конкурс «Строя и песни» — отряд № 4 Лучший командир – отряда №4 Малая военизированная эстафета – отряд № 5 Большая военизированная эстафета — отряд № 7 Конкурс «Есенинская Русь» — отряд № 4

Реализация проекта «Я патриот» помогает детям стать достойными гражданами своей страны и стремиться сохранить и приумножить ее традиции и культурные ценности.