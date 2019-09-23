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В Ряжске состоится выездной приём руководителей Рязанской области

Во вторник, 24 сентября, руководители центральных исполнительных органов власти Рязанской области проведут приём граждан в городе Ряжске с 10.30 до 11.30. Здесь состоится и выездное заседание правительства региона.

Место проведения: г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 34 (вход со стороны ул. Красной армии), МБУК «Ряжский районный дом культуры».

Выездные приёмы проводятся по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова. Они уже состоялись в Михайловском, Кораблинском и Пронском районах, городе Сасово.

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