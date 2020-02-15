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В Рязанской области стартовал первый этап «Национального триатлона 2020»

В субботу, 15 февраля, в посёлке Варские стартовал первый этап «Национального триатлона 2020 Рязань». Открытие соревнований посетили около 1500 человек, более 500 из них стали участниками благотворительного лыжного забега.

В соревнованиях приняли участие школьники, студенты, профессиональные спортсмены, люди с ограниченными возможностями здоровья и активные рязанцы всех возрастов. Победители и призёры соревнований в разных возрастных категориях получат грамоты, медали и призы организаторов.

– Сегодня в регионе стартовал очень важный проект, который объединил представителей всех районов Рязанской области, а также гостей из Подмосковья. Участники проекта – увлечённые, заряженные на спорт люди, которые заряжают своим примером других. Мы всегда стараемся поддерживать такие проекты и способствовать занятиям физкультурой и спортом, – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Организаторами проекта стал благотворительный фонд «Развитие общественно-значимых инициатив» при поддержке регионального правительства.

– Сегодня нас объединяет «общество без границ» – общество, где нет места ссорам, категориям, разделения людей на какие-то позиции. Мы сегодня вместе, мы соревнуемся, отдыхаем и тем самым дарим друг другу прекраснее настроение! – сказал директор фонда и идейный вдохновитель Андрей Гришин.

Кроме самых соревнований на территории биатлонного комплекса «Алмаз» для гостей работали разнообразные интерактивные площадки, квесты, подвижные игры, спортивные флешмобы, разнообразные мастер-классы и небольшая концертная программа с участием рязанских музыкальных коллективов. Также участники могли посетить выставку «Техника на службе МЧС России» и попробовать блюда полевой кухни.

Отметим, что национальный триатлон проводится в три этапа: февральские лыжные гонки, июньский забег и сентябрьские соревнования по велоспорту. Цель проекта – создать условия для занятия спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, утвердить принципы здорового образа жизни и решить социальные проблемы общества с помощью физкультуры и спорта.

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