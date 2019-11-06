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В Рязанской области создано новое министерство

С 1 ноября в Рязанской области действует министерство цифрового развития, информационных технологий и связи. Соответствующее положение опубликовано на сайте регионального правительства.

Новое министерство будет заниматься формированием информационно-коммуникационной инфраструктуры и развитием сферы IT в рамках государственных программ, в том числе путём распределения субсидий.

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области стал Тимур Морозов, ранее занимавший должность заместителя министра промышленности и экономического развития.

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