В Рязанской области создано новое министерство

С 1 ноября в Рязанской области действует министерство цифрового развития, информационных технологий и связи. Соответствующее положение опубликовано на сайте регионального правительства.

Новое министерство будет заниматься формированием информационно-коммуникационной инфраструктуры и развитием сферы IT в рамках государственных программ, в том числе путём распределения субсидий.

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области стал Тимур Морозов, ранее занимавший должность заместителя министра промышленности и экономического развития.