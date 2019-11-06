На Московском шоссе в Рязани обрушился свод канализационного коллектора

Во вторник, 5 ноября, в Рязани обрушился верхний свод канализационного железобетонного коллектора диаметром 800 мм. Авария произошла на пересечении Михайловского и Московского шоссе. Как сообщает сайт администрации города, причиной обрушения стало образование газовой коррозии участка коллектора.

Специалисты загерметизировали верхний свод канализационного коллектора. Далее котлован зароют, а рядом раскопают для монтажа новый участок канализации с устройством новых камер переключения. После завершения всех работ стоки с аварийного участка трубопровода переключат на новый через вновь построенные камеры.

Окончательно завершить работы планируется к 19 ноября. Водоснабжение на это время не будет прерываться. Движение транспорта ограничено по одной полосе Михайловского шоссе по направлению к Московскому шоссе.