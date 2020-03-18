В Рязанской области под наблюдением находятся 166 человек, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу

В настоящее время в Рязанской области известно о 234 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативная рабочая группа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По данным на 13.00 в Рязанской области не выявлено случаев заболевания.

В регионе ведётся контроль за гражданами, прибывающими из неблагополучных по коронавирусу стран. В настоящее время под наблюдением находятся 166 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение у 68 человек, все они здоровы.