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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за жары

На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовано очередное метеопредупреждение. На этот раз синоптики предупредили о погодном явлении, которое этим летом в Рязани было крайне редким. 

– По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днём 15 августа на территории Рязанской области и Рязани ожидается жара с максимальной температурой воздуха 30…32°С, – говорится в метеопредупреждении.

Будьте внимательны и осторожны!

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