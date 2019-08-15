В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за жары

На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовано очередное метеопредупреждение. На этот раз синоптики предупредили о погодном явлении, которое этим летом в Рязани было крайне редким.



– По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днём 15 августа на территории Рязанской области и Рязани ожидается жара с максимальной температурой воздуха 30…32°С, – говорится в метеопредупреждении.



Будьте внимательны и осторожны!

