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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В четверг, 9 января, около 6 часов утра ГУ МЧС России по Рязанской области распространило метеопредупреждение для региона.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы на территории Рязани и области местами ожидаются осадки (снег, переходящий в мокрый снег, дождь), местами метель. Видимость на дорогах ухудшится до километра и менее. Также ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, местами налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.

Такая погода сохранится и днём 9 января. 

Будьте внимательны и осторожны!

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