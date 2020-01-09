В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В четверг, 9 января, около 6 часов утра ГУ МЧС России по Рязанской области распространило метеопредупреждение для региона.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы на территории Рязани и области местами ожидаются осадки (снег, переходящий в мокрый снег, дождь), местами метель. Видимость на дорогах ухудшится до километра и менее. Также ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, местами налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.



Такая погода сохранится и днём 9 января.



Будьте внимательны и осторожны!

