В Рязанской области начался сев зерновых, масличных культур и сахарной свёклы

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В 9 из 25 районов Рязанской области начался сев ранних яровых зерновых культур и однолетних трав. Уже посеяно 6,5 тысяч гектаров и 0,5 тысяч гектаров соответственно.

В Александро-Невском районе посеяли 122 гектара сахарной свеклы и 212 га ярового рапса. А в Пронском районе начали сев горчицы и многолетних беспокровных трав (95 га и 60 га соответственно).

В 24 районах Рязанской области ведётся подкормка озимых культур и многолетних трав. По данным на 30 марта подкормлено 257 тыс. га озимых культур (76% к посевной площади), 20 тыс. га многолетних трав (27%). С целью сохранения влаги в почве ведется боронование зяби (221 тыс. га), многолетних трав (20 тыс. га) и озимых культур (43 тыс. га).

Фото Оксаны Шкурлатовой