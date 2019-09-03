В рязанской детской больнице прошёл День знаний

В понедельник, 2 сентября, в Рязанской областной детской клинической больнице имени Н.В. Дмитриевой состоялся День знаний. Главными виновниками торжества стали ребята-первоклассники.

Школьники услышали «первый звонок» и увидели развлекательную программу, которую подготовили ученики и преподаватели школы № 56.

С началом учебного года ребят и их родителей поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская. Глава города пожелала юным пациентам успехов в учебе и скорейшего выздоровления. Все ребята, присутствующие на празднике, получили подарки.