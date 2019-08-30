В Рязани завершился августовский педагогический форум

В Рязани завершился городской августовский педагогический форум «Национальный проект «Образование» – вектор изменений». Впервые мероприятие проходило в формате вебинара, что позволило принять в нём участие всем руководителям и работникам школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города Рязани.

Педсовет в онлайн-режиме открыли исполняющая обязанности главы администрации города Рязани Елена Сорокина и начальник управления образования и молодежной политики Алексей Зимин.

Елена Сорокина поблагодарила всех работников сферы образования за нелегкий и очень важный труд воспитания и обучения детей. Она назвала форум рубежом, отделяющим каждый новый учебный год от предыдущего.

– Впереди вас ждёт большой объём работы, много нового и интересного. В городе проводится значительная работа для того, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень, – отметила Сорокина.

Руководитель городской администрации напомнила, что в Рязани продолжается строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Горроща. Скоро завершится строительство детского сада в Кальном, а также возведение пристроек к 5 детским садам, которые обеспечат местами 380 детей ясельного возраста. Кроме того, приступили к разработке проектов нового детского сада в микрорайоне Семчино и школы в Кальном. Сейчас в работе находится проект полной реконструкции школы на 1 100 мест в Мервино. Запланировано строительство нового здания школы №28 и многих других объектов в районах нашего города.

В каждом образовательном учреждении подвели итоги работы за предыдущий учебный год и обозначили задачи на новый период в условиях реализации национального проекта «Образование».