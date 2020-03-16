В Рязани закрывают учреждения образования, культуры и спорта

С 17 по 30 марта в Рязани не будут работать учреждения образования, культуры и спорта, культурно-досуговые центры и библиотеки. Об этом глава администрации Рязани Елена Сорокина написала на своей странице в соцсети Фейсбук.

Сорокина подчеркнула, что в Рязани не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Однако такие жёсткие меры необходимы для полного контроля ситуации и снижения рисков распространения инфекции.

Всех, кто в последнее время вернулся из других стран, просят оформить больничный и пройти карантин. Работодателям не рекомендуют отправлять сотрудников в командировки, отменить собрания и совещания.

– Это вынужденные меры. Но лучше нам действовать на опережение, перестраховаться, потому что цена ошибок слишком высока. Прошу всех земляков с пониманием отнестись к ситуации, – обратилась к рязанцам Сорокина.

Напомним, с 17 по 30 марта рязанские школьники будут на каникулах. В детских садах вводится свободное посещение. Массовые мероприятия и фестивали отменяются. Библиотеки также сообщают о закрытии на карантин.