В Рязани юные актёры библиотеатра устроили для пожилых людей праздник

В пятницу, 25 октября, актеры библиотеатра «КиТ» навестили пожилых людей в Рязанском геронтологическом центре им. П. А. Мальшина, и поздравили их с прошедшими праздниками: с Днём пожилого человека и с Днём рождения Сергея Есенина.

Юные актёры под руководством режиссёра показали литературно-музыкальную композицию «Разговоры». Поэтическая постановка посвящена творчеству Сергея Есенина. Также на сцене прозвучали стихи из первого сборника поэта «Радуница».

После выступления на память о встрече дети подарили бабушкам и дедушкам книги Есенина.