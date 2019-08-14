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В Рязани выступил уличный кукольный театр

Во вторник, 13 августа, в Центральном парке культуры и отдыха выступил московский уличный кукольный театр «Балаганчик сказок». Актёры сыграли три сказки для детей о подвигах и благородстве русских богатырей. Главными героями были Иван, Змей-Горыныч, сказочница, злодеи-разбойники и другие знакомые нам персонажи.

Юные зрители вместе со сказочными героями посетили разные заморские страны, сражались со злодеями и сильно радовались победам. Главную мудрость, которую хотели донести артисты театра это, конечно же, то, что «добро всегда побеждает зло».

Яркие, ожившие на сцене куклы не оставили равнодушным ни одного зрителя. Все три сказки были показаны под аккомпанемент живой музыки. Звуки балалайки, трещотки, скрипки, свирели дополняли действие, происходящее на сцене.

Как положено в театре, между спектаклями был антракт. Артисты не давали зрителям скучать: устроили соревнования по перетягиванию каната, веселили русскими народными играми и забавами.

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