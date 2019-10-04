В Рязани высадили новые растения на «Аллее сохранённых жизней»

В пятницу, 4 октября, в Рязани высадили новые кустарники на «Аллее сохранённых жизней» на территории больницы №8. В празднике приняли участие мамы, отказавшиеся от аборта, их дети, а также сотрудники больницы и почётные гости.

Праздник начался с песни, которую исполнил лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Богомолов. После выступления в честь праздника провели благодарственный молебен.

– Дорогие мамы, вам я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы сделали правильный выбор – выбор в сторону жизни. И подарили жизнь, любовь и ласку самому дорогому, что у нас есть, – нашим детям, – сказал замминистра здравоохранения Владимир Хоминец.

Все участники получили зелёные ленточки – символ праздника. Зелёный – цвет жизни, роста, гармонии с природой и плодородия.

– Сегодняшний праздник знаменателен для каждого из нас. Мы призываем всех поддерживать такое отношение к нерождённой жизни – защищать её от неправильных действий. Чем больше будет нас, тем более счастливо мы будем жить. С праздником всех, спасибо! – сказал главврач ГКБ №8 Александр Миров.

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Екатерина Мухина поблагодарила всех тех, кто дорожит жизнью, и пожелала благополучия и благоденствия.

После высадки новых растений на аллее отпустили в небо белых голубей.

С 2011 года ежегодно на аллее появляются новые растения – символ рождённых детей. В период с 1 октября 2018 по октябрь 2019 года в Рязани удалось сохранить 70 детских жизней.