На главную Рязань Общество В Рязани объявлен конкурс на создание песни «Рязань – Новогодняя столица России...
РязаньОбщество

В Рязани объявлен конкурс на создание песни «Рязань – Новогодняя столица России 2020»

На сайте администрации города Рязани появилась информация о том, что запущен конкурс на создание песни «Рязань – Новогодняя столица России 2020». Основной целью конкурса является повышение престижа Рязани как культурно-исторического центра России, социальной активности горожан путем участия в творческой деятельности.

На конкурс должны быть представлены произведения, выполненные на высоком профессиональном уровне. Выступление участников будет оценивать специальное жюри, в состав которого входят ведущие музыканты, певцы, опытные педагоги и деятели искусств.

Победители получат денежные вознаграждения – за первое место в конкурсе – 70 тысяч рублей, за второе – 20 тысяч рублей, за третье – 10 тысяч.

Представление песни, ставшей победителем Конкурса, и награждение победителей, состоится 7 декабря на площади Ленина на церемонии открытия Новогодней столицы.

Для участия необходимо подать заявку до 25 ноября на электронную почту: [email protected]. Конкурсные материалы предоставить на носителе CD или флеш-карте в отдел организации досуга управления культуры администрации города по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 51а.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани приняли меры после катания двух девочек на «колбасе» троллейбуса

От колхозницы к парашютисту. Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

Рязанские врачи спасли пациента от слепоты