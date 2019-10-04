В Рязанском университете МВД состоялась торжественная присяга

В пятницу, 4 октября, в университете МВД имени В.Я. Кикотя состоялась торжественная присяга студентов 1 курса факультета профессиональной подготовки. Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

Гостями мероприятия стали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава администрации города Елена Сорокина, представители депутатского корпуса, сотрудники и ветераны службы МВД, родители курсантов.

После официальной части состоялся концерт и показательные выступления.