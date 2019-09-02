В Рязани выберут лучшего таксиста региона

Во вторник, 3 сентября, в Рязани пройдёт региональный этап II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2019». Торжественное открытие начнётся в 13.00 на автодроме ЦППК (ул. Нахимова, 19а).

Водителей такси проверят на знание ПДД, истории региона, законодательства о такси, основ устройства автомобиля и оказания первой помощи при ДТП и основ обеспечения безопасных условий в такси, скоростное маневрирование и плавность вождения.

Внимание зрителей привлечёт конкурс со стаканом: на крышу автомобиля устанавливается стан с водой. Таксисты должны преодолеть дистанцию, не пролив ни капли.

Призёры получат подарки от партнёров конкурса, победитель поедет на финал соревнований в Сочи (все расходы оргкомитет возьмёт на себя).

Отметим, в конкурсе могут принять участие водители, работающие в таксопарке или индивидуальные предприниматели, имеющие разрешение на перевозку пассажиров с водительским стажем не менее 3 лет, а также без нарушений ПДД и ДТП за последние 3 года.