На главную Рязань Общество В Рязани стартовала акция «Вместе против наркотиков!»
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В Рязани стартовала акция «Вместе против наркотиков!»

Во вторник, 24 сентября, стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В рамках данной акции будет проведено более 60 различных мероприятий и встреч, направленных на привлечение общества к проблемам наркомании. Это будут игровые и лекционные занятия со школьниками и студентами, беседы с их родителями и педагогами.

Главной задачей является выявление и профилактика наркопреступлений среди молодежи.

Акция продлится до конца октября.

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