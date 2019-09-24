В Рязани стартовала акция «Вместе против наркотиков!»

Во вторник, 24 сентября, стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В рамках данной акции будет проведено более 60 различных мероприятий и встреч, направленных на привлечение общества к проблемам наркомании. Это будут игровые и лекционные занятия со школьниками и студентами, беседы с их родителями и педагогами.

Главной задачей является выявление и профилактика наркопреступлений среди молодежи.

Акция продлится до конца октября.