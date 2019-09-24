Николай Любимов: Работа с людьми – это самое важное и главное

Во вторник, 24 сентября, губернатор Николай Любимо, руководители центральных исполнительных органов власти (ЦИОГВ) Рязанской области, а также ряда территориальных органов федеральных органов власти провели личный приём граждан.

На приёме были рассмотрены обращения от 70 жителей района. Люди обращались с вопросами тепло-, газо- и водоснабжения населённых пунктов, ремонта школ, дорог, социальной защиты и других.

Граждан интересовал вопрос о строительстве платного путепровода. В ходе выездного заседания Правительства Николай Любимов обратил внимание муниципальных властей и региональных министерств на необходимость более оперативно и в полном объёме информировать граждан по этой и другим темам.

– Работа с людьми – это самое важное и главное, потому что недовольство часто бывает от недоинформированности. Когда люди знают, о чем идет речь, какие у муниципалитета, у государства планы, они начинают все понимать, – подчеркнул губернатор Рязанской области.

Как сообщает сайт регионального правительства, с гражданами общались 25 руководителей ЦИОГВ и 5 представителей территориальных органов федеральных органов власти. По словам главы региона, наибольшее число вопросов было задано руководителям министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области. Большинство обратившихся интересовались работой механизма социального контракта.

– Вопросы, которые люди задают в соцсетях, а тем более на личном приеме, нужно отработать, дать ответы и принять соответствующие решения, – сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил, что практика выездных приемов граждан стала традиционной и обязательно будет продолжена.