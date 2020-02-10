В Рязани стартовал очный этап трёх педагогических конкурсов

10 февраля в Рязани состоялось открытие очного муниципального этапа всероссийских конкурсов «Воспитатель года России-2020», «Учитель года России-2020» и «Сердце отдаю детям-2020» состоялось 10 февраля в школе №47. В церемонии открытия принял участие начальник управления образования и молодежной политики администрации города Дмитрий Донсков.

– Каждый из вас – яркий, творческий талантливый человек, преданный своей профессии. Вы готовы делиться бесценным опытом и наработками со своими коллегами, – подчеркнул Дмитрий Донсков, – я благодарю вас за каждодневный труд и желаю удачно пройти все конкурсные испытания.

В этом году в очном этапе участвуют 30 педагогов школ, детских садов, учреждений дополнительного образования – воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-логопедов, предметников, классных руководителей. Конкурс завершится 14 февраля. Он проходит на базе школы №47 и детского сада №115.

В рамках конкурса участники «Воспитателя года» напишут сочинения на заданную тему, проведут мастер-классы и педагогические мероприятия с детьми.

Конкурсанты «Учителя года» представят уроки и внеклассные мероприятия.

В программе конкурса «Сердце отдаю детям» запланированы следующие испытания: «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», учебное занятие и эссе на заданную тему.

Суперфиналисты конкурсов представят образцовые мастер-классы, будут защищать свои успешные проекты и ответят на вопросы на «круглом столе» образовательных политиков.

Закрытие муниципального этапа всероссийских педагогических конкурсов пройдет 14 февраля в Рязанском городском Дворце детского творчества.