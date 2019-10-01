В Рязани состоялся концерт «Спасибо за память, потомки!»

Во вторник, 1 октября, в Рязанском дворце молодежи состоялся концерт «Спасибо за память, потомки!» с участием Василия Семеновича Ланового.

— Сегодня мы собрались здесь, что бы вспомнить тех, благодаря кому, продолжается жизнь на нашей земле. Путь к Великой Победе был труден и долог. На территории Рязанской области велись военные действия. 180 тысяч наших земляков не вернулись с фронта, — рассказала Анна Ольхова

В зале собрались ветераны, студенты, юнармейцы. Зрителям показали ролик о движении бессмертного полка.

Актер театра и кино Василий Лановой рассказал рязанцам о зарождении бессмертного полка. В этом году впервые это движение прошло в Австралии.

Кроме того, Василий Семенович поделился о своем самом страшном дне.

— 22 июня 1941 года мы вышли из поезда, в небе летели сотни немецких самолетов, так для меня началась война,- поделился Лановой.

В течение творческого вечера зрители узнали, что Василий Лановой уже 66,5 лет снимается в кино, а 63,5 года играет в театре. Он показал рязанцам небольшие отрывки своих самых знаковых киноролей.

— Моя любимая роль в фильме «Полосатый рейс», хоть она и эпизодическая,- делится Василий Семенович.

Также на сцене Рязанского дворца молодежи выступили солисты ансамбля песни и пляски воздушно-десантных войск России . Они исполнили песни военных лет.

Творческую встречу посетила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

— Рязанская земля внесла значительный вклад в Победу советского народа над фашизмом. Наша область также как и вся страна готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Мы не имеем права забыть то, что было в те страшные годы, — поделилась Анна Рослякова.