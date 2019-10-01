В Рязанской области обсудили перепись населения 2020 года

Во вторник, 1 октября, в Рязани обсудили Всероссийскую перепись населения 2020 года. На пресс-конференции свои вопросы задали представители региональных СМИ. О том, что ждёт жителей региона через 366 дней, рассказали зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова и руководитель Рязаньстата Елена Нюнина.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Первый зампред правительства отметила, что предстоящая перепись станет двенадцатой в истории страны.

– Последняя перепись прошла в 2010 году. За это время многое изменилось в стране и регионе. Думаю, что вся большая межведомственная подготовка, которую мы проводим, позволит региону на должном уровне осуществить все мероприятия и получить объективную картину, – сказала Анна Рослякова. Она также отметила, что перепись будет способствовать эффективной работе над выполнением нацпроектов.

Елена Нюнина рассказала о новом формате переписи – теперь заполнить анкету можно в режиме онлайн. Сделать это можно на портале «Госуслуг». На сайте можно внести данные не только о себе, но и обо всех своих родственниках. После этого на мобильный телефон или электронную почту анкетируемого придёт код, который нужно будет назвать переписчику.

Цифровизация также отразиться на работе переписчиков – вместо бумаг они будут использовать цифровые носители. Отличить переписчика от мошенника можно будет по специальной экипировке и удостоверению, действительное при предъявлении паспорта. Также заполнить анкеты в районах области можно в стационарных переписных участках, организованных на базе МФЦ.

Кроме основных вопросов (пол, возраст), рязанцам предлагают внести данные о занятости, владении языками, школьном и дошкольном образовании и много другом. Информация строго конфиденциальна и будет использоваться исключительно для получения статистических данных.

Первые результаты переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги появятся в феврале 2021 года, окончательные появятся уже в 2021-2022 годах.

Стоит отметить, что каждый рязанец сможет самостоятельно решить, принимать участие в переписи или нет. В нашей стране нет никаких наказаний за уклонение. Для подтверждения информации не требуется документов, при этом опрашиваемый может не отвечать на любой вопрос переписчика без объяснения причин.