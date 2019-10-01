На главную Рязань Общество В Рязанской области обсудили перепись населения 2020 года
РязаньОбществоОрганы властиПравительство

В Рязанской области обсудили перепись населения 2020 года

Во вторник, 1 октября, в Рязани обсудили Всероссийскую перепись населения 2020 года. На пресс-конференции свои вопросы задали представители региональных СМИ. О том, что ждёт жителей региона через 366 дней, рассказали зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова и руководитель Рязаньстата Елена Нюнина.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Первый зампред правительства отметила, что предстоящая перепись станет двенадцатой в истории страны.

– Последняя перепись прошла в 2010 году. За это время многое изменилось в стране и регионе. Думаю, что вся большая межведомственная подготовка, которую мы проводим, позволит региону на должном уровне осуществить все мероприятия и получить объективную картину, – сказала Анна Рослякова. Она также отметила, что перепись будет способствовать эффективной работе над выполнением нацпроектов.

Елена Нюнина рассказала о новом формате переписи – теперь заполнить анкету можно в режиме онлайн. Сделать это можно на портале «Госуслуг». На сайте можно внести данные не только о себе, но и обо всех своих родственниках. После этого на мобильный телефон или электронную почту анкетируемого придёт код, который нужно будет назвать переписчику.

Цифровизация также отразиться на работе переписчиков – вместо бумаг они будут использовать цифровые носители. Отличить переписчика от мошенника можно будет по специальной экипировке и удостоверению, действительное при предъявлении паспорта. Также заполнить анкеты в районах области можно в стационарных переписных участках, организованных на базе МФЦ.

Кроме основных вопросов (пол, возраст), рязанцам предлагают внести данные о занятости, владении языками, школьном и дошкольном образовании и много другом. Информация строго конфиденциальна и будет использоваться исключительно для получения статистических данных.

Первые результаты переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги появятся в феврале 2021 года, окончательные появятся уже в 2021-2022 годах.

Стоит отметить, что каждый рязанец сможет самостоятельно решить, принимать участие в переписи или нет. В нашей стране нет никаких наказаний за уклонение. Для подтверждения информации не требуется документов, при этом опрашиваемый может не отвечать на любой вопрос переписчика без объяснения причин.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На первом «Большом выпускном» в Рязани выпускники зажигали под Feduka

В Рязанской области объявлено третье метеопредупреждение за сутки

КВН с участием рязанских десантников показали по Первому каналу