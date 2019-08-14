В Рязани состоялось очередное заседание регионального правительства

Во вторник, 13 августа, в Рязани состоялось заседание регионального правительства, которое провёл губернатор Николай Любимов.

Министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов доложил об итогах весеннего лесокультурного периода 2019 года. Он отметил, что приоритетными задачами остается улучшение экологической обстановки в регионе, в том числе за счет воспроизводства лесов, привлечение инвестиций в развитие глубокой переработки в лесном комплексе. На данный момент уже выполнено 93% от годового плана мероприятий по искусственному восстановлению леса, высажено 5,5 млн. сеянцев и саженцев разных пород деревьев, 97% которых выращено в питомниках области. Более 60% от запланированного объема выполнены работы по агротехническому уходу за лесными культурами. Особое внимание уделяется системной межведомственной работе по контролю исполнения арендаторами условий договоров, лесного законодательства РФ. Выявлено более 820 нарушений, большинство из которых касается несоблюдения правил использования лесов и пожарной безопасности. Общая сумма административных взысканий составила свыше 3,8 млн. рублей. Развивается направление по глубокой переработке древесины внутри региона, вырос ассортимент выпускаемой продукции, которая присутствует на рынках других субъектов РФ и зарубежных стран. Долю переработки древесины планируется увеличить в области до 45% за счет реализации инвестпроекта по строительству профильного современного комплекса.

– Необходимо продолжать активную работу по всем основным направлениям, добиваться вместе с федеральными органами власти выполнения арендаторами условий договора по лесовосстановлению и всем мероприятиям, которые они должны проводить. Для экономики региона также крайне важно увеличивать долю переработки древесины, – подчеркнул губернатор.

Участники заседания обсудили результаты декларационной кампании, проведённой в Рязанской области в текущем году. Были заслушаны отчеты об исполнении областного бюджета за первое полугодие текущего года, а также бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона.

Одобрен проект постановления регионального Правительства, на основании которого будут проиндексированы и увеличены с 1 сентября 2019 года размеры государственной академической и социальной стипендии студентам, которые проходят очное обучение в учреждениях среднего профобразования.

Утверждено также Положение об областном творческом конкурсе «Хрустальный журавль», который пройдет в 2019 году в 16-й раз, и состав Оргкомитета. Номинации ежегодного конкурса, организованного Правительством Рязанской области, формировались с учетом предложений регионального отделения Союза журналистов России, редакций СМИ и представителей общественности.

Губернатор Николай Любимов проинформировал также собравшихся об основных мероприятиях программ крупных международных событий, которые состоятся в Рязанской области в августе: второго Форума древних городов, делового форума «Дни международного бизнеса», фестиваля «Небо России».