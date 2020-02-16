В Рязани проверили качество воды на улице Зубковой

В Рязани проверили качество водопроводной воды в домах на улице Зубковой и в больнице №11. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.



Ранее в социальной сети ВКонтакте рязанец написал, что вода мутная и пить её невозможно.



В администрации города сообщили, что пробы воды были взяты по нескольким адресам в воскресенье, 16 февраля.



– Результаты анализов показали, что вода соответствует требованиям СанПиН. Превышения гигиенических нормативов, в том числе по мутности и железу не зарегистрировано, – говорится в сообщении пресс-службы администрации города.



Также в администрации отметили, что жалобы на качество воды 15 и 16 февраля в Водоканал не поступали. Телефон диспетчерской службы предприятия: 41-06-25.

