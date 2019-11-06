В Рязани прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия»



6 ноября в Рязани, конференц-зале библиотеки им. Горького прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие более 140 делегатов от первичных отделений, члены политсовета, заместитель председателя правительства Анна Рослякова.

Анна Рослякова обратилась к участникам конференции с приветственным словом и отметила, что за год работы городским отделением проделана большая работа.

Секретарь отделения партии Сергей Филимонов отчитался о проделанной в 2019 году работе, в частности, рассказал о реализации партийных проектов, создании новых первичных парторганизаций и результатах взаимодействия с лидерами общественного мнения и активистами города. Секретарь отделения также обозначил планы работы в предстоящих избирательных кампаниях в регионе.

«Единая Россия» — партия политического реализма, наша деятельность направлена на долгосрочную перспективу, — подчеркнул Филимонов.

Работа местного отделения партии в 2019 году была участниками конференции признана удовлетворительной.

На конференции также были вручены партийные билеты новым членам партии, а также избраны новые члены политсовета. Ими стали директор бассейна РГУ «Классика» Николай Горбунов, координатор местного отделения партии Московского района Рязани Мария Олимпиева, директор школы №41 Владимир Зайцев и помощник депутата Государственной Думы РФ Александр Филатов.

Открытым голосованием были избраны делегаты на XXXI конференцию Рязанского регионального отделения, которая состоится 7 ноября.