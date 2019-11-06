В Рязани появилась мемориальная доска, посвященная памяти сотрудников уголовного розыска

В управлении уголовного розыска УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти сотрудников уголовного розыска, которые погибли на службе.

На мероприятие приехали ветераны МВД, действующие сотрудники уголовного розыска, родственники и вдовы погибших.

Начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Сергей Лебедев выразил слова признательности и глубокого уважения родственникам тех сотрудников, чьи фамилии увековечены на мемориальной доске.

К словам начальника УМВД присоединилась мать погибшего лейтенанта милиции Андрея Фирсова. Она пожелала действующим сотрудникам всегда возвращаться со службы домой,

и главное, чтобы ни эта, ни одна другая мемориальная доска не пополнялась новыми фамилиями.

После этого присутствующие возложили цветы к мемориалу.

В ходе мероприятия начальник УУР УМВД России по Рязанской области, полковник полиции Денис Грибанов наградил памятными подарками, грамотами ветеранов и действующих сотрудников оперативной службы, пожелал им бодрости духа, хорошего настроения, достижения всех поставленных целей и разрешения всех поставленных задач.