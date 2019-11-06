Рязанский музей победил во всероссийском конкурсе Туристический сувенир

Музей истории рязанского леденца победил в финале всероссийского конкурса Туристический сувенир в номинации «Линейка туристических сувениров музея». Конкурс проходил с 30 октября по 1 ноября в Саратове.

Экспертная комиссия высоко оценила колоссальный ассортимент сувениров Музея леденца и представила к заслуженной награде — 1 место.

Музей истории рязанского леденца также презентовал участникам конкурса Рязань — Новогоднюю столицу 2020 и пригласил основателя конкурса Геннадия Шаталова на новогодние праздники. В ближайшее время он определится с датами посещения.