РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 122. Поторопились. В Великобритании переплавят монеты, выпущенные к Brexit

Годовщины военных побед, спортивные мероприятия, достижения науки – традиция увековечивать на деньгах знаковые события насчитывает не одно десятилетие. Монетные дворы заранее разрабатывают дизайны, чтобы выпустить памятные денежные знаки, которые моментально расходятся по нумизматам. Но порой заблаговременность оказывается лишней.

23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум. Жители решали, стоит ли оставаться в составе Европейского союза. В итоге 51,9% проголосовавших поддержали выход из ЕС. Правительство стало готовиться к процедуре, получившей название Brexit (от слияния слов Britain – Британия и exit – выход). Первоначально покинуть Евросоюз страна должна была 29 марта 2019 года. Но затем срок передвинули на 31 октября. Однако за несколько дней до «часа икс» действующий премьер-министр Борис Джонсон согласился на очередную отсрочку – до 31 января 2020 года.

Новость особенно ждали в казначействе. Дело в том, что в Великобритании к 31 октября решили выпустить несколько миллионов монет достоинством 50 пенсов с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми народами». Часть тиража уже была отчеканена, а теперь эти монеты отправятся на переплавку. Кстати, в казначействе сообщили: вначале планировали выпустить памятные денежные знаки еще к первой дате. Не откажутся от идеи и к следующему сроку.