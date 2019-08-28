В Рязани отремонтируют участок дороги в Дашково-Песочне

В Рязани отремонтируют участок дороги на улице Тимакова от пересечения с улицей Новосёлов до улицы Большой. Об этом говорится в ответе администрации города на вопрос рязанки, заданный на на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова.



На данный момент разработана проектная документация и определён подрядчик. Ремонт должны завершить до 1 ноября 2019 года.



Также в администрации сообщили, что на улице Песоченской заделают выбоины на проезжей части. Вопрос капитального ремонта дороги там будет рассмотрен повторно в 2020 году.

