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В Рязани отремонтируют участок дороги в Дашково-Песочне

В Рязани отремонтируют участок дороги на улице Тимакова от пересечения с улицей Новосёлов до улицы Большой. Об этом говорится в ответе администрации города на вопрос рязанки, заданный на на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова.

На данный момент разработана проектная документация и определён подрядчик. Ремонт должны завершить до 1 ноября 2019 года.

Также в администрации сообщили, что на улице Песоченской заделают выбоины на проезжей части. Вопрос капитального ремонта дороги там будет рассмотрен повторно в 2020 году.

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