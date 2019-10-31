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В Рязани отметили День работника сельского хозяйства

В четверг, 31 октября, в Рязанской филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства.

В нем приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев, заместитель председателя правительства Дмитрий Филиппов, труженики и ветераны отрасли.

Как сообщил Николай Любимов, сельскохозяйственная сфера самая эффективная и быстрорастущая в регионе.

– Мы активно помогаем аграриям, большие возможности дают нацпроекты, ведется работа над расширением ассортимента и объема товаров, которые поставляются за рубеж. Сейчас наши зерно, мука, плавленые сыры, полуфабрикаты, картофельные хлопья продаются в 30 странах мира. За девять месяцев предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели и реализовали продуктов на сумму более 36 миллиардов рублей, – подчеркнул Николай Любимов.

Также рязанцев поздравил депутат Рязанской областной думы Александр Шевырев.

– Регион уверенно обеспечивает себя основными продуктами, эффективно решая задачи импортозамещения. Поддержка агропромышленного комплекса и создание современной инфраструктуры на селе – одно из приоритетных направлений нашей работы. Желаю всем здоровья, дальнейших успехов и рекордных показателей –сказал он.

Работникам, внесшим большой личный вклад в развитие сельского хозяйства, были вручены награды Рязанской областной Думы.

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