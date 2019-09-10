В Рязани откроется технопарк для IT-компаний

11 сентября в 12.30 состоится открытие Рязанского инновационного научно-технологического центра (РИНТЦ). Корпорация развития Рязанской области, являющаяся управляющей компанией центра, презентует новый технопарк после первого этапа строительства в одном из зданий бывшего военного училища связи по адресу: ул. Каширина, 1А.

РИНТЦ станет беспрецедентно новым элементом инновационной инфраструктуры Рязанской области, основные цели которого: создать комфортные условия для ведения в регионе it-бизнеса, обеспечить поддержку инновационным компаниям и стартапам, способствовать развитию талантливой молодежи и реализации значимых проектов.

В этот же день в центре начнет свою работу первое в регионе пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань», которое станет коммуникационной площадкой для деловых, научных и молодежных сообществ.

В мероприятии примут участие Губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов, советник генерального директора АО «РВК» Сергей Абдыкеров, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг и др.

После торжественного открытия РИНТЦ и подписания соглашения между АО «Корпорация развития Рязанской области» и АНО «Платформа НТИ» о сотрудничестве и развитии «Точки кипения-Рязань» состоится пленарная сессия на тему «Инновационные точки роста Рязанской области».

После сессии в помещениях «Точки кипения» начнутся панельные дискуссии, открытые диалоги и мастер-классы. Мероприятия продолжатся 12 сентября. Более подробную информацию можно получить здесь.