В Рязани обсудили вопросы по улучшению доступности городской среды для граждан с ограниченными возможностями

В среду, 30 октября, состоялся очередной Совет по делам инвалидов под председательством заместителя главы администрации Рязани Надежды Штевниной.

Участники заседания заслушали отчет начальника управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи Инны Монаховой об исполнении поручений.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об обеспечении доступности для инвалидов транспортных объектов и услуг. Участники собрания отметили положительный опыт совместной работы с руководителями общественных организаций инвалидов при проведении инструктажей с водителями в муниципальных транспортных предприятиях.

Особое внимание на встрече уделили контролю за подачей общественного транспорта к остановочным карманам, в целях удобства посадки пассажиров, и в первую очередь, граждан с ограниченными возможностями.

Кроме того, в 2019 году был произведен ремонт мемориала воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах. В ходе реконструкции монумента произведена замена гранита у парапета, выполнен ремонт бетонного покрытия у Вечного огня, нанесена декоративная штукатурка.

Также участники заседания обсудили вопросы благоустройства города в зимний период и меры по улучшению доступности городской среды для граждан с ограниченными возможностями.

Префект Железнодорожного района Олег Морозов проинформировал членов Совета о работе по благоустройству территорий, прилегающих к объектам торговли и здравоохранения, образования и культуры в зимний период. Он акцентировал особое внимание на контроле за уборкой частных территорий собственниками и применяемых к ним мерам административного воздействия со стороны городских властей.

Члены Совета после обсуждения рассматриваемых вопросов выработали рекомендации структурным подразделениям администрации города Рязани и заинтересованным сторонам, направленные на улучшение городской среды для маломобильной категории граждан.