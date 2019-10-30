В среду,30 октября, в Рязани прошёл областной праздник «Посвящение в педагоги-2019», ежегодно объединяющий всех молодых специалистов, пришедших в новом учебном году в систему образования Рязанской области.

Для участников была организована образовательная программа и интерактивы от победителей профессиональных конкурсов. Совет молодых педагогов провёл интеллект-шоу «Я – педагог», в котором участники ответили на вопросы, связанные с педагогикой. Кроме этого, была организована встреча с абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» Ларисой Арачашвили.

Завершилось мероприятие в детском технопарке «Кванториум Дружба» торжественным чествованием молодых педагогов. С приветственным словом к собравшимся обратились депутат Госдумы Елена Митина, заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина.

– Глядя на вас, таких энергичных, красивых, молодых, видя, что с каждым годом растет количество молодых педагогов, которые приходят в наши образовательные учреждение, увеличивается конкурс в вузах на педагогические специальности, делаешь вывод – престиж учительской профессии возрастает. И это не может не радовать. Сегодня в наших образовательных учреждениях реализуется нацпроект «Образование», вводятся новые стандарты, идёт апробация новой модели аттестации педагогических работников, формируется система учительского роста. И всё это будете реализовывать именно вы вместе со своими более опытными коллегами, – отметила Елена Митина.

Каждый участник мероприятия получил знак молодого педагога и сувениры. Итогом торжественной части стала клятва молодых педагогов Рязанской области.