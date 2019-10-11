В Рязани обсудили проблему «наливаек» в жилых домах

В четверг, 10 октября, на базе региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в рамках дискуссионной площадки «Благополучие человека» состоялся круглый стол, в ходе которого обсудили проект федерального закона о запрете продажи алкоголя в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В мероприятии приняли участие депутаты Рязанской областной и городской Думы, представители администрации, общественности, правоохранительных органов, ТОСов и предприниматели.

Главной целью круглого стола стала выработка предложений для дополнения проекта федерального закона и его усовершенствования.

– Для нас важно сегодня услышать ваши предложения, – уточнил координатор региональной дискуссионной площадки Сергей Филимонов.

– Мы надеемся, что интересы всех участников будут учтены, и ваши предложения не останутся без внимания. Законопроект, который в первом чтении приняла Государственная Дума, также получил поддержку Правительства РФ, министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, уполномоченного по правам ребенка, – поделилась сокоординатор региональной дискуссионной площадки «Благополучие человека» Инна Калашникова.

Заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова привела статистику о ситуации в регионе. Согласно представленным данным, в регионе наблюдается снижение употребления алкоголя среди населения.

– В 2011 году всего было зарегистрировано 1352 лицензиата и 3447 объектов розничной торговли, в которых реализовывался алкоголь. К 2019 году количество владельцев лицензий снизилось на 60%, а и количество торговых точек сократилось на 41%, – отметила Нина Соломонова.

За этот период времени была проведена большая работа. Так, в 2014 году были внесены изменения в региональный закон, из-за несоответствия критериям в Рязани закрылись 50 предприятий розничной торговли и общественного питания.

На сегодняшний день в Рязани существует 42 объекта общественного питания с реализацией алкогольной продукции в жилых домах и 20 – во встроенно-пристроенных помещениях.

По мнению Нины Соломоновой, для решения проблемы «наливаек» федеральное законодательство должно вернуть полномочия по контролю этой сферы деятельности в регионы, чтобы власти на местах могли самостоятельно устанавливать ограничения.

Советник главы администрации города Рязани Ирина Полозова отметила, что в проекте федерального закона вынесен критерий о размере помещения, которым должно обладать предприятие общественного питания, расположенное в многоквартирном жилом доме. Площадь помещения должна быть не меньше 20 кв. метров. В Рязани таких заведений уже не осталось. По ее мнению, было бы гораздо эффективней предоставить полномочия региональной власти вводить ограничения, исходя из реально существующей ситуации.

Также Ирина Полозова уточнила, что в данном проекте закона отсутствуют меры по пресечению торговли без лицензии. От нее поступило предложение ввести ответственность, вплоть до уголовной, за торговлю алкогольной продукцией без лицензии. Кроме того, известно, что в Рязани существуют 20 адресов, в которых производится нелегальная продажа, но так как эффективного механизма по пресечению этой деятельности до сих пор нет, данные объекты продолжают работать.

По словам депутата городской Думы Елены Волковой данный законопроект, его обсуждение и дополнение – это отличная возможность повлиять на ситуацию в целом и приблизиться к решению проблемы.

– Здесь нужно находить эффективные меры и включаться в этот процесс всему обществу, – считает Елена Волкова.