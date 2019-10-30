В Рязани обсудили опасность пожаров в школах и детских садах

В Рязани обсудили состоянии пожарной безопасности учебных учреждений города. С докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по году ГУ МЧС России по региону Роман Романов на заседании комитета по соцвопросам Рязанской гордумы.

Он напомнил, что за последние 5 лет в городе произошёл один пожар во Дворце пионеров (18 ноября 2016 года) и три случая короткого замыкания в школах 31, 11 (2017 год) и 63 (2019).

По состоянии на 2 сентября текущего года на территории города нарушения противопожарной безопасности обнаружены в 16 школах, 19 детских садах и 1 одном учреждении дополнительного образования.

В частности, нарушения во Дворце пионеров полностью не устранены. Также нарушения остались в 63 школе (нарушения, связанные с обеспечением безопасности людей), в 31 школе не созданы необходимые условия для успешного тушения пожаров.

По результату работы комиссий к новому 2019-2020 году утвердили «Дорожную карту» устранения нарушений до 15 августа 2020 года.