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В Рязани идёт подготовка к отопительному сезону

В четверг, 8 августа, в администрации города обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг.. Участниками заседания стали советник Вице-губернатора Рязанской области
На сегодняшний день паспорта готовности к отопительному сезону получили 658 домов из 2 706 (24,3%) и 131 объект социальной сферы из 222 (59%). Работы по промывке и опрессовке системы проведены в 1 321 доме (48,8%) и 197 объектах.

Директор МУП «РМПТС» Роман Степанушкин рассказал, что предприятие обслуживает 63 котельных, 129 центральных тепловых пунктов, 12 перекачивающих насосных станций, 1 069 км тепловых сетей в однотрубном исполнении, 247 км из них – магистральные сети, 822 км – квартальные. На данный момент проведена опрессовка всех 17 участков магистральных тепловых сетей. Выявленные повреждения оперативно устраняются. Профилактические работы по чистке водоподогревателей выполнены на 97 объектах из 129 согласно графика. Профилактический ремонт также выполнен на 57 котельных из 63.

И.о. заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров поручил Управлению по делам ГО и ЧС Рязани к следующему заседанию штаба подготовить план совместных действий структурных подразделений администрации и служб города при проведении мероприятий при угрозе и возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических явлений.

– Мы должны организовать и выполнять работу так, чтобы в случае непредвиденных ситуаций или неблагоприятных метеоусловий оперативно принимать все необходимые меры, чтобы граждане были обеспечены теплом, – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя главы администрации. – Я прошу коллег обратить внимание на то, что взаимодействие между всеми профильными ведомствами и предприятиями должно быть организовано на высоком уровне.

В ходе обсуждения было решено проводить заседания по подготовке к проведению отопительного сезона еженедельно. Это позволит оперативно и вовремя достигнуть лучших результатов.

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