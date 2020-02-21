В Рязани идёт подготовка к крупнейшему событию бального сезона

В субботу, 29 февраля, в Рязани состоится крупнейшее событие бального сезона – двенадцатый Губернский молодёжный бал. Темой этого «високосного субботнего вечера станет «Золотой век» русской культуры.

Ежегодно Губернский молодёжный бал посещают представители творческой и научной элиты, молодые предприниматели, спортсмены и политики, успешные студенты, молодые супружеские пары, ценители традиционной отечественной культуры.

В программе вечера – более 20 танцев. И у всех желающих есть возможность разучить большую часть из них. 25 февраля с 18.30 до 20.00 в Рязанском дворце молодёжи будет проходить бесплатное обучение танцам к балу.

Все подробности о репетициях, дресс-коде и многом другом можно узнать в группе мероприятия.