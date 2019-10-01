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В Рязани 89 нарушителей оштрафовали за проведение земляных работ без разрешения

За проведение земляных работ без письменного разрешения в Рязани с начала года наказали 89 нарушителей. Им были назначены штрафы на общую сумму 359 200 рублей, сообщает сайт администрации города.

В соответствии с Правилами благоустройства города Рязани на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, хозяйствующим субъектам и физическим лицам запрещается проведение всех видов земляных работ (производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ) без письменного разрешения (ордера) или после окончания его срока действия в случае отсутствия разрешения на строительство на участке проведения земляных работ.

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