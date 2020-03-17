С начала года в Рязани 40 человек оштрафовали за отсутствие адресной таблички на доме. Сумма штрафа составляет 10 тысяч рублей, сообщает сайт администрации города.

В соответствии с Правилами благоустройства территории города Рязани собственники частных жилых домов, если иное не предусмотрено законом или договором, обязаны иметь на жилом доме номерной знак или адресный аншлаг и поддерживать его в исправном состоянии.

Размещение адресных аншлагов производится с учетом следующих требований:

– единая вертикальная отметка размещения адресных аншлагов на соседних фасадах;

– отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);

– на объектах адресации, находящихся на двух и более улицах, адресные аншлаги устанавливаются со стороны каждой улицы.