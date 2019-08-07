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В Рязань приедут кузнецы из Ирландии, Аргентиты, Дании, Австрии и США

В субботу, 17 августа, в Рязани пройдёт Международный Кузнечный фестиваль. Ежегодный праздник проходил в Старожиловском районе, в этом году основной площадкой станет Театральная площадь.

– Этот год юбилейный, поэтому мы решил провести его в рамках Форума древних городов. Следует сказать, что представительство на международном фестивале кузнецов Рязани довольно широкое – порядка 40 кузнецов из 18 городов. В этом году в нём также примут участие представители 5 зарубежных стран – Ирландии, Аргентиты, Дании, Австрии, США, – сказала замминистра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева.

Кузнецы получили задания и в течение всего фестиваля они будут совестными усилиями создавать композицию, которая в дальнейшем украсит одну из площадок города.

В рамках фестивале пройдут многочисленные мастер-классы для взрослых и детей. Начало в 12.00.

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