В России началась Международная неделя инвесторов

В России с 30 сентября по 6 октября в третий раз пройдет Международная неделя инвесторов, которая одновременно состоится в более чем 90 странах мира. Это глобальная кампания, которую проводит Международная организация комиссий по ценным бумагам. В рамках акции граждане смогут больше узнать о возможностях инвестирования на финансовом рынке.

30 сентября неделю инвесторов откроет прямой эфир первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова в социальных сетях регулятора. Подписчики аккаунтов Банка России в Facebook, «ВКонтакте» и YouTube смогут узнать о главных новациях, которые ожидаются на рынке ценных бумаг, о последних тенденциях регулирования этого сегмента финансового рынка, о защите прав розничных инвесторов, а также задать свои вопросы Сергею Швецову. Выступление начнется в 19:00 мск.

1 октября Ассоциация развития финансовой грамотности проведет вебинар-марафон о финансовом планировании и инвестициях. Программа вебинара включает темы, в которых необходимо разобраться любому частному инвестору: от принципов составления личного финансового плана до анализа рисков портфеля финансовых активов. Марафон пройдет с 9:40 до 14:40 мск.

Для учащихся старших классов российских школ будут проводиться онлайн-уроки по основам инвестирования, вложений в ценные бумаги и использования различных финансовых инструментов. В школах, техникумах и вузах по всей стране пройдут лекции и семинары сотрудников Банка России, основной темой которых также станет грамотное инвестирование на финансовом рынке. В Рязани, например, узнать больше о фондовом рынке смогут студенты Академии ФСИН России и рязанского филиала Московского политехнического университета.

«Граждане все чаще задумываются о рынке ценных бумаг. По данным Банка России, к концу II квартала 2019 года 2,9 млн. человек являются клиентами брокеров. В Рязанской области открыто 4827 индивидуальных инвестиционных счетов, — сообщил управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Но инвестирование — это всегда риск. В рамках Международной недели инвесторов все желающие смогут узнать больше о финансовых инструментах, а значит снизить возможные риски».

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счет для операций с ценными бумагами с гарантией получения налогового вычета. Он позволяет платить меньшую сумму налога или вернуть уже уплаченный налог. Чтобы получить вычет, нужно открыть ИИС и не закрывать его в течение трех лет. Сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн рублей. И взносы можно делать только в рублях.