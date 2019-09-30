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Рязанка приняла участие в конкурсе «Доброволец России-2019»

В конце сентября в Воронеже состоялся полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019». Данное мероприятие прошло в рамках окружного форума добровольцев.

Среди участников-полуфиналистов была рязанка Татьяна Линева. Она работает заместителем директора по воспитательной работе Побединской школы Скопинского района. Татьяна представила проект «Живой источник» по благоустройству территории родника в селе Победном.

Кроме того, в ходе конкурса все полуфиналисты участвовали в образовательных программах, тренингах, мастер-классах, познакомились с презентациями программ Ассоциации волонтерских центров.

Имена участников, которые пройдут в финал, будут известны 20 октября.

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