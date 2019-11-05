В РГУ имени С.А. Есенина пройдёт Слёт педагогических отрядов Центрального федерального округа «Синяя птица»

В среду, 6 ноября, в 14.00 в конференц-зале «Москва» Конгресс-отеля «Амакс» состоится торжественное открытие Слёта педагогических отрядов Центрального федерального округа «Синяя птица».

Слёт проводится Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина с 6 по 8 ноября при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области, Московского педагогического государственного университета, Московского агентства организации отдыха и туризма (ГАУК «МОСГОРТУР»), Ассоциации вузов центра России.

Проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов, проведённого Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в 2019 году.

Цель слёта – содействие координации и дальнейшему развитию педагогических отрядов вузов Центрального федерального округа РФ. В числе главных направлений – определение перспектив сотрудничества педагогических отрядов вузов с Российским движениям школьников, разработка методических материалов, в том числе медиаресурсов, посвящённых педагогическому сопровождению деятельности вожатых.

В слёте примут участие студенты, представляющие педагогические отряды 20 вузов, 10 регионов ЦФО.

Мастер-классы и проектные мастерские для участников слёта проведут представители исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», отделения «Рязань» Главного управления Банка России по ЦФО, Объединения педагогических отрядов Рязанской области, региональных отделений Российского движения школьников, общероссийской организации «Российские студенческие отряды» и других партнёров молодёжного мероприятия.

Результатом работы слёта станут методические разработки отрядных мероприятий для детских оздоровительных и школьных лагерей.