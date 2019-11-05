Николай Любимов вручил паспорта активным школьникам

Во вторник, 5 ноября, в рамках акции «Мы – граждане России», в Рязани состоялась торжественная церемония вручения паспортов активным школьникам. 56 юных рязанцев получили свой первый, главный документ в жизни. Среди них отличники, спортсмены, волонтёры, активисты.

Торжественную церемонию вручения провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Уважаемые друзья, сегодня каждому из вас будет вручаться главный документ – паспорт гражданина России. Вы удостоились чести получать его в торжественной обстановке, в правительстве Рязанской области. Вам предстоит внести свой вклад в создание достойного будущего для нашей страны, упорно трудиться и достигать высоких результатов в труде, науке, творчестве, спорте. Первые успехи вы уже продемонстрировали. Берегите и цените свой паспорт, гордитесь тем, что вы граждане России, — поделился Николай Любимов.

Также губернатор отметил, что получение паспорта очень важное событие в жизни каждого человека, это своеобразная ступень взросления.

— Хочу дать вам один совет – будьте настоящими гражданами своей страны и никогда не сдавайтесь на пути достижения своей мечты, — сказал Николай Любимов.