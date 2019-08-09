В каждой рязанской школе от 15 до 25 детей являются активными пользователями запрещённых групп

В четверг, 8 августа, в Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая защите детей от интернет-угроз. Основатель и ведущий эксперт Центра защиты детей от интернет-угроз Владимир Рогов и генеральный директор центра Марина Чупейкина рассказали о глобальности данной проблемы, о результатах мониторинга Рязанской области по вовлеченности детей в группы в социальных сетях, которые пропагандируют девиантное поведение, суицидальные наклонности, хулиганско-агрессивные движения, паблики с антисемейной пропагандой и популяризацией ценностей ЛГБТ. Эксперты поделились своими наработками и путями решения проблемы.

Центр защиты детей от интернет-угроз занимается аналитическим разбором проблемы, реабилитацией детей, проведением специальных экспертиз, а также обучением родителей и педагогов. Эксперты центра работают на специализированном программном обеспечении, которое позволяет обрабатывать огромное количество информации, даже той, которая была удалена.

В настоящее время решение проблемы сдвинулось с теоритической на практическую стадию, но всё ещё требует внимания. В прошлом году в Рязани было выявлено 300 аккаунтов с активной неоэкстремистской деятельностью. (Неоэкстремистские организации – это новые сообщества, которые не попадают под законодательство.)

По прошествии одного года было выявлено 82% оставшихся в агрессивно-хулиганских идеологиях. Это говорит о нехватке ресурсов для решения проблемы.

– В Рязани абсолютно недооценивается данная ситуация. Сегодня проблема заключается в том, что в нашем городе нет системной работы, которая бы уточняла все необходимые моменты. Детьми управляет информация, картинки, видео, которые изложены в очень привлекательной и доступной форме. Выявлено, что в каждой рязанской школе от 15 до 25 детей являются активными пользователями той или иной запрещённой группы, – пояснила Марина Чупейкина.

Для стабилизации ситуации в регионе Владимир Рогов и Марина Чупейкина назвали основные методы решения данной проблемы: создание условий для ежедневного специализированного мониторинга социальных сетей, представление проекта с конкретными действиями, ведение постоянной аналитической работы, участие органов власти в решении проблемы, активное внедрение знаний об этой проблеме в образовательных учреждениях, повышение родительской патриотической компетенции в этом вопросе.

В завершение пресс-конференции Владимир Рогов рассказал о том, что нужно знать родителям, чтобы следить за безопасностью:

– В первую очередь, нужно иметь компетенцию по определению суицидальной тематики в аккаунте ребёнка, разбираться в определённых предмета одежды, нашивках и надписях, иметь представление о неоэкстремистских сообществах, знать их отличительные черты. Именно для этого мы проводим различные занятия с большим объёмом информации совершенно бесплатно.

– А ещё обратите внимание на своего ребёнка, не потеряйте с ним связь, всегда открыто обсуждайте проблемы и сопоставляйте реальные факты с виртуальными, – дополнила психолог центра Елена Иванова.