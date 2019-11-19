В ГИБДД ответили на жалобы рязанцев на шумовую разметку

Водители стали жаловаться на шумовую разметку, которая появилась на перекрёстке между посёлками Поляны и Варские под Рязанью. В ГИБДД отметили, что жалобы не обоснованы, поскольку всё сделано по ГОСТу, даже в более щадящем формате. Информация об этом появилась в группе Рязанский Формат.

– Мы их сделали даже немного ниже. Они подразумевались 2,5 см, мы их сделали двухсантиметровыми. Предупреждаю участников дорожного движения, что на данном участке ограничена скорость движения до 50 км/ч. И эти шумовые полосы были сделаны, чтобы побудить участников дорожного движения снизить скорость, – отметил начальник отделения дорожного надзора регионального Управления ГИБДД Василий Дягилев.

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Напомним, что после нанесения разметки на перекрёстке также появилось несколько «лежачих полицейских» белого цвета.