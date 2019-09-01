В паблике «Подслушано в Рязани» появилась информация о том, что на пересечении улиц Зубковой и Советской армии в Дашково-Песочне будет застроена зеленая зона. Пост был опубликован очевидцем, который приложил к нему фото.

На снимке можно заметить, что зеленую зону, которая располагается между СК «Олимпийский» и жилыми домами, обнесли зеленым забором из профлиста. В своем посте автор поинтересовался, что планируется возвести в данном месте, а также высказал свое пожелание.

Мужчина считает, что было бы полезным расширить перекресток, на котором постоянно возникают пробки.

Фото Семена Горохова