В администрации Рязани опровергли информацию о закрытии 7 троллейбусных маршрутов. В СМИ и соцсетях появились сведения о ликвидации маршрутов 1, 2, 4, 6, 8, 12, 15 по причине их убыточности.

Администрация города Рязани эти сообщения опровергла. Данный вопрос на заседании комитета Рязанской городской Думы рассматривать не планировали.

– Сведения о 8 прибыльных и 7 убыточных троллейбусных маршрутах были предоставлены в рамках служебной переписки в соответствии с запросом, – говорится в сообщении администрации.

Также отмечается, что любые изменения в работе городского пассажирского транспорта будут утверждаться с учетом общественного мнения и технико-экономического обоснования.